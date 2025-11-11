戴上 Nike Vapor 男子训练手套（1 副），保护好双手，全力开练。该手套手掌融入低密度泡绵设计，在举重时为特定部位提供舒适加垫感受。手背处采用透气网眼布提升透气性，令双手保持干爽并减少打滑，助你畅快开练。

