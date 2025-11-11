Nike Vapor
男子训练手套（1 副）
¥249
戴上 Nike Vapor 男子训练手套（1 副），保护好双手，全力开练。该手套手掌融入低密度泡绵设计，在举重时为特定部位提供舒适加垫感受。手背处采用透气网眼布提升透气性，令双手保持干爽并减少打滑，助你畅快开练。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM6842-091
Nike Vapor
¥249
戴上 Nike Vapor 男子训练手套（1 副），保护好双手，全力开练。该手套手掌融入低密度泡绵设计，在举重时为特定部位提供舒适加垫感受。手背处采用透气网眼布提升透气性，令双手保持干爽并减少打滑，助你畅快开练。
其他细节
- 低密度泡绵，为特定部位提供舒适加垫感受
- 轻盈材料，提升灵活性
- 手背搭配透气网眼设计，提升透气性，帮助保持干爽舒适
- 魔术贴粘扣式固定带设计，营造贴合感
产品细节
- 手掌：51% 锦纶/49% 聚氨酯(PU泡沫)。底部：71% 聚酯纤维/17% 锦纶/12% 聚氨酯(PU泡沫)。其他：77% 聚酯纤维/13% 氨纶/6% 锦纶/4% 聚氨酯(PU泡沫)
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM6842-091
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。