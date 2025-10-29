Nike Vapor
速干中筒足球袜（1 双）
16% 折让
Nike Vapor 速干中筒足球袜（1 双）在高热区域融入疏松针织面料，帮助双足在运动中保持舒爽。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；关键区域采用加厚设计，在跑步时可有助缓震。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX5698-100
Nike Vapor
16% 折让
透气出众，舒适合脚
Nike Vapor 速干中筒足球袜（1 双）在高热区域融入疏松针织面料，帮助双足在运动中保持舒爽。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；关键区域采用加厚设计，在跑步时可有助缓震。
其他细节
- 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 关键区域加厚设计可有助缓震，缔造非凡舒适感受
- 疏松针织面料，营造出色透气性
- 中足足弓板带设计，塑就出色支撑效果且舒适贴合双足
- 罗纹袜口，有助稳固袜身
产品细节
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX5698-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。