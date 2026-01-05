 
Nike Vapor 速干中筒足球袜（1 双） - 白色/黑

Nike Vapor

速干中筒足球袜（1 双）

33% 折让

Nike Vapor 速干中筒足球袜（1 双）在高热区域融入疏松针织面料，帮助双足在运动中保持舒爽。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；关键区域采用加厚设计，在跑步时可有助缓震。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX5698-100

透气出众，舒适合脚

Nike Vapor 速干中筒足球袜（1 双）在高热区域融入疏松针织面料，帮助双足在运动中保持舒爽。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；关键区域采用加厚设计，在跑步时可有助缓震。

其他细节

  • 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 关键区域加厚设计可有助缓震，缔造非凡舒适感受
  • 疏松针织面料，营造出色透气性
  • 中足足弓板带设计，塑就出色支撑效果且舒适贴合双足
  • 罗纹袜口，有助稳固袜身

产品细节

  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • 可机洗
