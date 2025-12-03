Nike Vapor 12

¥829 ¥1,249 33% 折让

Nike Vapor 12 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力击球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。配色 402 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。