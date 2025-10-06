Nike Vapor 12 Hypersmash
男子硬地球场网球鞋
10% 折让
Nike Vapor 12 Hypersmash 男子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力击球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。
- 显示颜色： 赛车蓝/白金色/安全橙
- 款式： HQ2602-400
缓震回弹，出众脚感
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑体验。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。
轻装上阵
该鞋款外侧融入坚固覆面，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。
稳定出众
结实鞋框妥帖包覆支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。
轻盈鞋面
采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时带来鞋头高磨损区域的耐穿性。
其他细节
- 中足贴合局部内靴设计，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入
- 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡绵中底，缔造轻盈脚感
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
