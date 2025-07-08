Nike Vapor 12 Hypersmash

¥1,169 ¥1,299 10% 折让

Nike Vapor 12 Hypersmash 男子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力击球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。该鞋款设计借鉴自 Hyperdunk 2008 年款经典元素，匠心融合 Vapor 12 技术，旨在致敬篮球运动员与网球运动员之间互相尊重的积极状态。

复古主题

采用新颖配色设计，致敬从硬木篮球场到硬地网球场的精彩跨界。鞋面饰有橡胶条纹，重现经典 Flywire 飞线外观。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款外侧融入坚固覆面，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合回弹力出众的缓震配置，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时带来鞋头高磨损区域的耐穿性。