Nike Vapor 12 Premium

¥969 ¥1,249 22% 折让

夏末，夜幕降临，华灯初上，穿上 Nike Vapor 12 Premium 男子硬地球场网球鞋，自由徜徉在不眠之城中。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻，或在夜幕时分焕发澎湃活力。

设计揭秘

金属色元素耐克勾标志，让你从球场到街道大放异彩。 鞋款采用出众配色，象征着迸发的城市活力。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。 可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时带来鞋头高磨损区域的耐穿性。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。