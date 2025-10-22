Nike Vapor 13 Academy TF
男/女人造场地足球鞋
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Vapor 13 Academy TF足球鞋采用柔软鞋面，妥善包覆双足，带来如第二层肌肤般的贴合感，同时橡胶外底帮助提升在人造场地的抓地力。
- 显示颜色： 激光红/激光红/黑
- 款式： AT7996-606
Nike Vapor 13 Academy TF
¥549
巧妙设计，提升速度
犹如第二层肌肤般的贴合感
舒适里料包覆双足，带来如第二层肌肤般的贴合感。
纹理触感
柔软合成材质从后跟到鞋头融入纹理设计，在高速运动时为你缔造创新所需的触球感。
无拘运动
根据 Nike 运动研究实验室对球员运动的分析，采用橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。
产品细节
- 3/4 泡棉中底和轻盈鞋垫，缔造缓震性能
- 在人造场地上实现出色抓地力
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
