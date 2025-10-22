 
Nike Vapor 13 Academy TF 男/女人造场地足球鞋 - 激光红/激光红/黑

¥549

Nike Vapor 13 Academy TF足球鞋采用柔软鞋面，妥善包覆双足，带来如第二层肌肤般的贴合感，同时橡胶外底帮助提升在人造场地的抓地力。


巧妙设计，提升速度

Nike Vapor 13 Academy TF足球鞋采用柔软鞋面，妥善包覆双足，带来如第二层肌肤般的贴合感，同时橡胶外底帮助提升在人造场地的抓地力。

犹如第二层肌肤般的贴合感

舒适里料包覆双足，带来如第二层肌肤般的贴合感。

纹理触感

柔软合成材质从后跟到鞋头融入纹理设计，在高速运动时为你缔造创新所需的触球感。

无拘运动

根据 Nike 运动研究实验室对球员运动的分析，采用橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。

产品细节

  • 3/4 泡棉中底和轻盈鞋垫，缔造缓震性能
  • 在人造场地上实现出色抓地力
