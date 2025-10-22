Nike Vapor 13 Club NJR TF 男/女人造场地足球鞋采用匠心设计，专为迅疾比赛打造。合成材质鞋面妥善包覆双足，简约利落，助你在场上高速奔跑，而橡胶鞋钉提供在人造场地所需的强劲抓地力。

根据 Nike 运动研究实验室对球员运动的分析，橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。

从后跟到前足融入微细纹理设计，在高速运动中为你缔造出众触球感。

