Nike Vapor 13 Club NJR TF 男/女人造场地足球鞋采用匠心设计，专为迅疾比赛打造。合成材质鞋面妥善包覆双足，简约利落，助你在场上高速奔跑，而橡胶鞋钉提供在人造场地所需的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑/赛车蓝
  • 款式： AT8000-104

Nike Vapor 13 Club NJR TF

30% 折让

巧妙设计，提升速度

Nike Vapor 13 Club NJR TF 男/女人造场地足球鞋采用匠心设计，专为迅疾比赛打造。合成材质鞋面妥善包覆双足，简约利落，助你在场上高速奔跑，而橡胶鞋钉提供在人造场地所需的强劲抓地力。

舒适贴合感

柔软合成材质妥帖包覆双足。

纹理触感

从后跟到前足融入微细纹理设计，在高速运动中为你缔造出众触球感。

无拘运动

根据 Nike 运动研究实验室对球员运动的分析，橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑/赛车蓝
  • 款式： AT8000-104

