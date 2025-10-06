 
Nike Vapor Lite 3 女子硬地球场网球鞋 - 白色/加农绿/泡沫薄荷绿

Nike Vapor Lite 3

女子硬地球场网球鞋

41% 折让

Vapor Lite，轻盈出众。 Nike Vapor Lite 3 女子硬地球场网球鞋的外底采用橡胶材料打造，助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。


  • 显示颜色： 白色/加农绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： FZ2156-106

其他细节

  • 鞋头融入橡胶材料，缔造高磨损区域的耐穿性
  • 网眼设计，塑就舒适透气感受

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 泡绵中底柔软且富有回弹力
  • 显示颜色： 白色/加农绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： FZ2156-106

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。