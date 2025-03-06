Nike Vapor Lite 3

男子硬地球场网球鞋

¥599

Vapor Lite，轻盈出众。 Nike Vapor Lite 3 男子硬地球场网球鞋的外底采用耐穿橡胶材料打造，助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/橡皮中褐/二元蓝
  • 款式： FZ2155-100

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