Nike Vapor Pro 3

¥769 ¥899 14% 折让

Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。

前足灵活性 前足 Air Zoom 缓震配置，塑就出色柔韧灵活性。 稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 脚感出众 沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。 凹槽设计 外底底纹搭配弯曲凹槽，带来出众柔韧灵活性。 出众贴合 中足贴合弹力带，有助收紧鞋款，带来出众贴合感，助力快速切入。