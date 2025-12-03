 
Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋 - 加农绿/白色/粘土色/军械深海蓝

Nike Vapor Pro 3

男子硬地球场网球鞋

29% 折让

Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。


  • 显示颜色： 加农绿/白色/粘土色/军械深海蓝
  • 款式： FZ2161-004

前足灵活性

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就出色柔韧灵活性。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

脚感出众

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

凹槽设计

外底底纹搭配弯曲凹槽，带来出众柔韧灵活性。

出众贴合

中足贴合弹力带，有助收紧鞋款，带来出众贴合感，助力快速切入。

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋面采用耐穿透气网眼设计
  • 鞋头融入橡胶材料
