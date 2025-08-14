 
Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋 - 白色/深藏青/深藏青

Nike Vapor Pro 3 Premium

男子硬地球场网球鞋

14% 折让

Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋没有浮夸的设计，没有花哨的装饰，专注于网球运动。白色鞋面点缀蓝色装饰和刺绣细节，塑就高雅外观。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。


  • 显示颜色： 白色/深藏青/深藏青
  • 款式： HJ6771-100

Nike Vapor Pro 3 Premium

14% 折让

Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋没有浮夸的设计，没有花哨的装饰，专注于网球运动。白色鞋面点缀蓝色装饰和刺绣细节，塑就高雅外观。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。

前足灵活性

前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。

快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

脚感出众

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

出众贴合

中足板带设计，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入。

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋头融入橡胶材料
  • 显示颜色： 白色/深藏青/深藏青
  • 款式： HJ6771-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。