Nike Vapor Pro 3 Premium
男子硬地球场网球鞋
20% 折让
穿上 Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋，在球场展现耀眼风采。 融入银色金属元素鞋带扣，彰显巴黎魅力。 该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。
- 显示颜色： 深夜蓝/淡象牙白/金属银/浅深红
- 款式： HJ6774-500
前足灵活性
前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。
快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
脚感出众
沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。
出众贴合
中足板带设计，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋头融入橡胶材料
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
