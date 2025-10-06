Nike Vapor Pro 3 Premium
男子硬地球场网球鞋
10% 折让
夏末，夜幕降临，华灯初上，穿上 Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋，自由徜徉在不眠之城中。该鞋款采用回弹出众的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。
- 显示颜色： 橙红/金属银
- 款式： HQ2600-801
设计揭秘
金属色元素耐克勾标志，让你从球场到街道大放异彩。 鞋款采用出众配色，象征着迸发的城市活力。
前足灵活性
前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
焕新设计
沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。
其他细节
- 外底底纹搭配弯曲凹槽，打造出色柔韧灵活性
- 中足板带设计，有助收紧鞋带，打造出众贴合感，助力快速切入
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋面采用透气织物与耐穿合成材质
- 鞋头融入橡胶材料
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
