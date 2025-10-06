Nike Vapor Pro 3 Premium

¥809 ¥899 10% 折让

夏末，夜幕降临，华灯初上，穿上 Nike Vapor Pro 3 Premium 男子硬地球场网球鞋，自由徜徉在不眠之城中。该鞋款采用回弹出众的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点，即使在昼夜不息的城市中也能从容自在。

设计揭秘

金属色元素耐克勾标志，让你从球场到街道大放异彩。 鞋款采用出众配色，象征着迸发的城市活力。

前足灵活性

前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

焕新设计

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。