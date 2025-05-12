Nike Vaporfly 3

¥1,029 ¥1,699 39% 折让

疾驰追逐，势不可挡。Nike Vaporfly 3 女子公路竞速跑步鞋专为跑步爱好者、竞速跑者和进阶跑者打造，为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。无论是新手小白还是跑步达人，这款公路竞速跑步鞋皆可助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

加速向前 全掌型碳纤维 Flyplate，缔造出众的硬度和推进感。 疾速畅跑 Nike ZoomX 泡绵缔造出众回弹缓震性能，为后跟至鞋头区域提供能量回馈，营造出众回弹体验。 稳定迈步 中底从后跟处凸起，有助减轻鞋身中部重量，塑就稳定迈步体验。 透气出众 前足部位采用特选 Flyknit 飞织纱线，并对关键区域进行精心设计。鞋头部位透气出众，以柔软且富有支撑力的纱线精制而成，塑就别具一格的鞋面设计。出众设计贴合双足，营造柔软干爽的脚感。 Vaporfly 3 匠心设计 外底精简橡胶用量，保留出色耐穿性，同时有助于减轻外底重量。足底厚实 ZoomX 泡绵，塑就顺畅过渡的迈步体验。

其他细节 鞋舌采用轻盈衬垫设计，有助应对足面鞋带压力

改良华夫格外底底纹融入镂空设计，有效减轻重量，缔造可驾驭多种地面的抓地力

后跟匠心接缝设计，有助减少后跟部位的摩擦