Nike Vaporfly 3
女子 ZoomX 公路竞速跑步鞋 马拉松比赛鞋
41% 折让
Nike Vaporfly 3 女子公路竞速跑步鞋采用碳纤维搭配 ZoomX 泡绵，塑就轻盈脚感，提供出众推进感。疾驰追逐，势不可挡。 该鞋款为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。 匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。 这款公路竞速跑步鞋助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。
- 显示颜色： 荧光黄/呼啸绿/微黄绿/黑
- 款式： DV4130-700
碳纤维 Flyplate
全掌型碳纤维 Flyplate，缔造出众的硬度和推进感。
疾速畅跑
Nike ZoomX 泡绵，缔造出众回弹缓震性能。 同时为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。
稳定迈步
中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身中部重量，塑就稳定迈步体验。
透气出众
Flyknit 飞织纱线和匠心设计的前足区域，带来出色性能。 鞋头部位透气出众，以柔软且富有支撑力的纱线精制而成，塑就别具一格的鞋面设计。
焕新设计
- 改良华夫格底纹采用镂空设计，精简材料用量，有效减轻外底重量。
- 鞋舌添加轻盈衬垫，有助减轻鞋带压力。
产品细节
- 单鞋重量：约 165 克（女码 39 码）
- 匠心鞋头区域设计，营造舒适贴合感受
- 后跟内置泡绵垫，缔造出众缓震效果
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
