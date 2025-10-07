 
Nike Vaporfly 3 女子 ZoomX 公路竞速跑步鞋 马拉松比赛鞋 - 荧光黄/呼啸绿/微黄绿/黑

Nike Vaporfly 3

女子 ZoomX 公路竞速跑步鞋 马拉松比赛鞋

41% 折让

Nike Vaporfly 3 女子公路竞速跑步鞋采用碳纤维搭配 ZoomX 泡绵，塑就轻盈脚感，提供出众推进感。疾驰追逐，势不可挡。 该鞋款为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。 匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。 这款公路竞速跑步鞋助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。


  • 显示颜色： 荧光黄/呼啸绿/微黄绿/黑
  • 款式： DV4130-700

Nike Vaporfly 3

41% 折让

Nike Vaporfly 3 女子公路竞速跑步鞋采用碳纤维搭配 ZoomX 泡绵，塑就轻盈脚感，提供出众推进感。疾驰追逐，势不可挡。 该鞋款为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。 匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。 这款公路竞速跑步鞋助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

碳纤维 Flyplate

全掌型碳纤维 Flyplate，缔造出众的硬度和推进感。

疾速畅跑

Nike ZoomX 泡绵，缔造出众回弹缓震性能。 同时为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。

稳定迈步

中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身中部重量，塑就稳定迈步体验。

透气出众

Flyknit 飞织纱线和匠心设计的前足区域，带来出色性能。 鞋头部位透气出众，以柔软且富有支撑力的纱线精制而成，塑就别具一格的鞋面设计。

焕新设计

  • 改良华夫格底纹采用镂空设计，精简材料用量，有效减轻外底重量。
  • 鞋舌添加轻盈衬垫，有助减轻鞋带压力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 165 克（女码 39 码）
  • 匠心鞋头区域设计，营造舒适贴合感受
  • 后跟内置泡绵垫，缔造出众缓震效果

产品细节

  • 显示颜色： 荧光黄/呼啸绿/微黄绿/黑
  • 款式： DV4130-700

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。