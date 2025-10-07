Nike Vaporfly 3

¥989 ¥1,699 41% 折让

Nike Vaporfly 3 女子公路竞速跑步鞋采用碳纤维搭配 ZoomX 泡绵，塑就轻盈脚感，提供出众推进感。疾驰追逐，势不可挡。 该鞋款为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。 匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。 这款公路竞速跑步鞋助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

碳纤维 Flyplate 全掌型碳纤维 Flyplate，缔造出众的硬度和推进感。 疾速畅跑 Nike ZoomX 泡绵，缔造出众回弹缓震性能。 同时为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。 稳定迈步 中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身中部重量，塑就稳定迈步体验。 透气出众 Flyknit 飞织纱线和匠心设计的前足区域，带来出色性能。 鞋头部位透气出众，以柔软且富有支撑力的纱线精制而成，塑就别具一格的鞋面设计。

焕新设计 改良华夫格底纹采用镂空设计，精简材料用量，有效减轻外底重量。

鞋舌添加轻盈衬垫，有助减轻鞋带压力。 产品细节 单鞋重量：约 165 克（女码 39 码）

匠心鞋头区域设计，营造舒适贴合感受

后跟内置泡绵垫，缔造出众缓震效果