 
Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋 - 多色/白色/帆白/黑

男子公路竞速跑步鞋

  • 显示颜色： 多色/白色/帆白/黑
  • 款式： IB8167-999

Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋轻盈出众，助你轻松征服里程。采用碳纤维 Flyplate 结合出众回弹的 ZoomX 泡绵中底，减轻鞋身重量的同时不影响性能表现，缔造比赛日佳选，令你快意难挡，疾速冲刺。这款公路竞速跑步鞋具备匠心品质，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate 在 Vaporfly 3 的基础上采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。

轻盈泡绵

Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出众能量回馈，营造轻盈回弹体验。

轻盈设计

精制网眼鞋面，塑就出众轻盈度和舒适感，同时缔造稳固贴合感。缩小后跟设计，进一步减轻鞋身重量。

轻盈感受

中底从后跟处凸起，有助减轻鞋身中部重量，塑就稳定迈步体验。与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。

Vaporfly 4 焕新设计

该鞋款经过一系列调整，助你取得突破。同时减轻中底和外底的重量，但不影响性能表现。

产品细节

  • 单鞋重量：约 190 克（男码 44 码）
