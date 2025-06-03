Nike Vaporfly 4 "Jakob Ingebrigtsen"

¥1,699

轻盈设计，为马拉松提供出众推进感。

Nike Vaporfly 4 "Jakob Ingebrigtsen" 男子公路竞速跑步鞋采用精致醒目设计，精准诠释雅各布·因格布里格森的风格，聚焦他的核心信念：奋力夺冠。该鞋款在前代鞋款的基础上减轻重量，但不影响性能表现。 碳纤维 Flyplate 结合出众回弹的 ZoomX 泡绵中底，缔造比赛日佳选，令你快意难挡，疾速冲刺。 这款公路竞速跑步鞋具备匠心品质，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭，是雅各布的信赖之选。

设计揭秘

该鞋款采用雅各布挚爱配色和线条设计，旨在向他坚定的信念致敬。 细节设计灵感源自他的纹身和金戒指，在他全力冲刺时熠熠生辉。 鞋垫饰有北欧星空图案，旨在致敬雅各布的家乡。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate，提供出众推进感，缔造竞速体验。

出众能量回馈

Nike ZoomX 泡绵塑就出众回弹效果，助力突破个人纪录。 中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。

精制网眼

精制网眼设计，缔造舒适感受， 有助减轻鞋身重量，同时提供稳固贴合感。

轻盈感受

中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身重量，塑就稳定迈步体验。