Nike Varsity Elite
篮球收纳鞋盒包
43% 折让
Nike Varsity Elite 篮球收纳鞋盒包可分隔存放，提供安全收纳空间。额外口袋设计，便于随身存储基本小物件。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： HM9970-010
其他细节
- 主袋搭配双向拉链设计，便于轻松存取物品
- 正面底部设有透气孔眼，专为鞋类收纳打造
产品细节
- 尺寸：35 x 14 x 25 厘米
- 侧边网眼口袋
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
