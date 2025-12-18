 
Nike Varsity Elite 篮球收纳鞋盒包 - 亚紫粉/浆果红/金属银

Nike Varsity Elite

篮球收纳鞋盒包

34% 折让

Nike Varsity Elite 篮球收纳鞋盒包可分隔存放，提供安全收纳空间。额外口袋设计，便于随身存储基本小物件。此款鞋盒包旨在提升大家对 Kay Yow 癌症基金会的关注。


  • 显示颜色： 亚紫粉/浆果红/金属银
  • 款式： IF2891-684

Nike Varsity Elite

34% 折让

Nike Varsity Elite 篮球收纳鞋盒包可分隔存放，提供安全收纳空间。额外口袋设计，便于随身存储基本小物件。此款鞋盒包旨在提升大家对 Kay Yow 癌症基金会的关注。

其他细节

  • 主袋搭配双向拉链设计，便于轻松存取物品
  • 底部设有透气孔眼，专为鞋类收纳打造

产品细节

  • 尺寸：35 x 14 x 25 厘米
  • 侧边网眼口袋
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 亚紫粉/浆果红/金属银
  • 款式： IF2891-684

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。