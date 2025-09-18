 
完成训练后，在出门放松前还有一件事要做，那就是淋个浴。换上 Nike Victori One 女子拖鞋，畅享淋浴时光。一体式泡绵，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： CZ7836-100

舒适休闲，淋浴放松两相宜

其他细节

  • 柔软泡绵，塑就非凡缓震体验和舒适脚感
  • 鞋床贴合足形，为双足提供妥帖包覆和有力支撑；抓附纹理可帮助稳固双足
  • 匠心固定带设计营造充裕空间，适合不同脚型
  • 鞋底搭配抓地底纹，缔造出色抓地力；打孔设计有助透气，在淋浴间穿着也可轻松沥干

产品细节

  • 固定带巧搭纹理 Swoosh 设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 100 配色的 Swoosh logo 有白色与黑色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

