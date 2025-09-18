Nike Victori One
女子拖鞋
40% 折让
完成训练后，在出门放松前还有一件事要做，那就是淋个浴。换上 Nike Victori One 女子拖鞋，畅享淋浴时光。一体式泡绵，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： CZ7836-100
舒适休闲，淋浴放松两相宜
其他细节
- 柔软泡绵，塑就非凡缓震体验和舒适脚感
- 鞋床贴合足形，为双足提供妥帖包覆和有力支撑；抓附纹理可帮助稳固双足
- 匠心固定带设计营造充裕空间，适合不同脚型
- 鞋底搭配抓地底纹，缔造出色抓地力；打孔设计有助透气，在淋浴间穿着也可轻松沥干
产品细节
- 固定带巧搭纹理 Swoosh 设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
