 
Nike Victori One SE 男子拖鞋 - 大学灰/白色/浅骨色

Nike Victori One SE

男子拖鞋

28% 折让
大学灰/白色/浅骨色
中橄榄绿/亮橙色/煤黑

Nike Victori One SE 男子拖鞋焕新打造经典佳选，助你轻松驾驭海滩和球场看台，畅享明媚时光。 采用柔软回弹的泡绵设计，质感轻盈，易于穿脱且可轻松收纳，助你尽享假期休闲时光。


  • 显示颜色： 大学灰/白色/浅骨色
  • 款式： HQ2124-001

其他细节

  • 柔软泡绵缓震设计，塑就出众回弹效果和非凡舒适脚感
  • 鞋床契合足形，为双足提供妥帖包覆和有力支撑；抓附底纹可帮助稳固双足
  • 固定带滚边设计，塑就出众质感；厚实衬垫，营造非凡舒适感受
  • 匠心固定带营造充裕空间，令双足舒适有型
  • 外底纹路缔造出众抓地力，沙滩街头两相宜

产品细节

