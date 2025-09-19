Nike Victori One SE
男子拖鞋
28% 折让
Nike Victori One SE 男子拖鞋焕新打造经典佳选，助你轻松驾驭海滩和球场看台，畅享明媚时光。 采用柔软回弹的泡绵设计，质感轻盈，易于穿脱且可轻松收纳，助你尽享假期休闲时光。
- 显示颜色： 大学灰/白色/浅骨色
- 款式： HQ2124-001
其他细节
- 柔软泡绵缓震设计，塑就出众回弹效果和非凡舒适脚感
- 鞋床契合足形，为双足提供妥帖包覆和有力支撑；抓附底纹可帮助稳固双足
- 固定带滚边设计，塑就出众质感；厚实衬垫，营造非凡舒适感受
- 匠心固定带营造充裕空间，令双足舒适有型
- 外底纹路缔造出众抓地力，沙滩街头两相宜
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
