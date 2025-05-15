Nike Victory+
男子拒水高尔夫长裤
¥699
Nike Victory+ 男子拒水高尔夫长裤专为高尔夫运动匠心打造，无论晴雨皆可助你驾驭球场。 顺滑弹性面料经拒水处理，助你从容应对多变天气。 宽松版型，营造休闲舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ7459-010
Nike Victory+
¥699
Nike Victory+ 男子拒水高尔夫长裤专为高尔夫运动匠心打造，无论晴雨皆可助你驾驭球场。 顺滑弹性面料经拒水处理，助你从容应对多变天气。 宽松版型，营造休闲舒适感受。
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 该长裤具备出众弹性，塑就自如挥杆体验
- 正面和背面口袋，便于存放高尔夫基本装备
产品细节
- 裤袢设计
- 拉链门襟搭配纽扣设计
- 面料：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ7459-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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