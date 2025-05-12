 

Nike Victory+

男子拒水高尔夫长裤

¥559¥69920% 折让

Nike Victory+ 男子拒水高尔夫长裤专为高尔夫运动匠心打造，无论晴雨皆可助你驾驭球场。 顺滑弹性面料经拒水处理，助你从容应对多变天气。 宽松版型，营造休闲舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ7459-010

Nike Victory+

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Nike Victory+ 男子拒水高尔夫长裤专为高尔夫运动匠心打造，无论晴雨皆可助你驾驭球场。 顺滑弹性面料经拒水处理，助你从容应对多变天气。 宽松版型，营造休闲舒适感受。

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 该长裤具备出众弹性，塑就自如挥杆体验
  • 正面和背面口袋，便于存放高尔夫基本装备

产品细节

  • 裤袢设计
  • 拉链门襟搭配纽扣设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ7459-010

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