Nike Victory 2

¥1,019 ¥1,299 21% 折让

碳纤维结合 Air Zoom 缓震配置和 ZoomX 泡绵，助你爆发疾速。Nike Victory 2 男子田径钉鞋为中距离跑匠心打造，助力跑出迅疾之姿。 从碳纤维 Flyplate 到 Air Zoom 缓震配置，再到轻盈回弹的 ZoomX 中底，鞋款集众多出众设计于一身，助你轻松超越自我。 Atomknit 鞋面、中足绳线包覆设计结合富有支撑力的鞋底，有助营造鞋款在转弯时的稳定性和掌控力。

设计揭秘

鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色源自 The Armory 原田径场内场。 蓝色致意运动员热身区域。 醒目红色点缀则借鉴自 The Armory 的标志。 中足交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。

直道飞奔，稳定可靠

该鞋款的鞋底富有支撑力，助力双足保持稳定。 采用四颗鞋钉的设计。 匠心鞋头内侧鞋底，这有助于跑者在直道和弯道飞奔时畅享稳固脚感。

引爆疾速

全掌型碳纤维 Flyplate 经精心调整，与支撑系统的基底相契合。 碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感，助你享有出色迈步体验。 外底材料轻盈，回弹出众， 为抓地外底带来非凡耐穿性。

轻盈鞋面

AtomKnit 是 Flyknit 飞织鞋面的革新版本，采用轻盈的流线贴合设计，缔造出众透气性。 针织结构结合中足绳线包覆设计，打造轻盈鞋面。