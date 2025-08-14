Nike Victory 2 "Jakob Ingebrigtsen"

¥1,019 ¥1,299 21% 折让

Nike Victory 2 "Jakob Ingebrigtsen" 男子田径钉鞋采用精致醒目设计，精准诠释雅各布·因格布里格森的风格，聚焦他的核心信念：奋力夺冠。鞋款巧糅碳纤维 Flyplate、Air Zoom 缓震配置与轻盈回弹的 ZoomX 泡绵中底，众多匠心设计，助他轻松破纪录。

设计揭秘

该鞋款采用雅各布挚爱配色和线条设计，旨在向他坚定的信念致敬。细节设计灵感源自他的纹身和金戒指，在他全力冲刺时熠熠生辉。鞋垫饰有北欧星空图案，旨在致敬雅各布的家乡。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。

直道飞奔，稳定可靠

该鞋款的鞋底富有支撑力，助力双足保持稳定。采用四颗鞋钉的设计。匠心鞋头内侧鞋底，这有助于跑者在直道和弯道飞奔时畅享稳固脚感。

引爆疾速

全掌型碳纤维 Flyplate 经精心调整，与支撑系统的基底相契合。碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感，打造出色迈步体验。轻盈外底材料，回弹出众，为抓地外底带来出众耐穿性。

轻盈鞋面

AtomKnit 是 Flyknit 飞织鞋面的革新版本，采用轻盈的流线贴合设计，缔造出众透气性。针织结构结合中足绳线包覆设计，打造轻盈鞋面。