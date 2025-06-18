Nike Victory
Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心
¥199
售罄：此配色当前无货
Nike Victory Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心是一款柔软非凡、富有弹性的球场基本装备，可导湿速干，助你心无旁骛，专注赛场。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 绣球花紫/黑
- 款式： CV7573-515
Nike Victory
¥199
舒适非凡，助力发球
Nike Victory Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心是一款柔软非凡、富有弹性的球场基本装备，可导湿速干，助你心无旁骛，专注赛场。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软而富有弹性
- 背面镂空设计，增强高热区域透气性
产品细节
- 工字美背设计
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 绣球花紫/黑
- 款式： CV7573-515
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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