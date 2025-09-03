Nike Victory
Dri-FIT 女子速干短袖高尔夫翻领T恤
25% 折让
这款经典的 Nike Victory Dri-FIT 女子速干短袖高尔夫翻领T恤采用顺滑且富有弹性的面料，结合导湿速干技术，让你心无旁骛专注挥杆。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FQ1575-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 下摆两侧罗纹镶嵌富有弹性，塑就自如无拘的运动体验
产品细节
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 罗纹拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 四扣式前襟
- 袖口和下摆两侧融入罗纹细节
- 左袖口饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
