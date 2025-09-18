Nike Victory
Dri-FIT 女子防晒速干 1/4 拉链开襟高尔夫上衣
22% 折让
穿上这款舒适的 Nike Victory Dri-FIT 女子防晒速干 1/4 拉链开襟高尔夫上衣，畅享心无旁骛的挥杆体验。柔软针织面料结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，轻松打满 18 洞。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HF6587-100
Nike Victory
22% 折让
穿上这款舒适的 Nike Victory Dri-FIT 女子防晒速干 1/4 拉链开襟高尔夫上衣，畅享心无旁骛的挥杆体验。柔软针织面料结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，轻松打满 18 洞。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 1/4 拉链开襟设计，可供自主调节透气效果
- 侧面下摆开衩设计，畅动自如
产品细节
- UPF 40+
- 84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 左胸印有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HF6587-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。