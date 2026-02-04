Nike Victory Pro 4

¥899 ¥999 10% 折让

穿上 Nike Victory Pro 4 男/女高尔夫球鞋（宽版），掌控挥杆速度。根据全力以赴的精英运动员的运动解析，匠心打造全新 Fly Wing，在向下挥杆时，帮助提升挥杆速度，并在完成挥杆后保持出色稳定性，助你稳固站姿，打上果岭。

稳稳力挺 鞋款外侧采用 Fly Wing 设计，帮助加速挥杆。该结构将中底与鞋面连接起来，实现出众的侧向稳定性。泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。 触感柔软 合成材质鞋面触感柔软，稳固贴合。 稳固支撑 Dynamic Fit 动态贴合系统在足部两侧提供专属支撑力，助你保持平稳站姿。 出众贴合 根据运动员反馈研发全新鞋框，塑就出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造舒适感受。 强劲抓地 外底九颗鞋钉结合抓地底纹设计，缔造出众抓地力。