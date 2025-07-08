 
Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋 - 山峰白/金属银/铁灰/黑

Nike Victory Tour 4

男子高尔夫球鞋

10% 折让

穿上这款特别版 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，精进赛场表现。 该鞋款从钢铁工业汲取设计灵感，采用金属色元素点缀与火焰色外底，让你在日常训练时秉持勤奋敬业精神。 Flyplate 技术令鞋款可随步伐灵活伸展，助你专注磨练球技。


  • 显示颜色： 山峰白/金属银/铁灰/黑
  • 款式： HJ4504-100

Nike Victory Tour 4

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穿上这款特别版 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，精进赛场表现。 该鞋款从钢铁工业汲取设计灵感，采用金属色元素点缀与火焰色外底，让你在日常训练时秉持勤奋敬业精神。 Flyplate 技术令鞋款可随步伐灵活伸展，助你专注磨练球技。

挥杆迈步，自如切换

Nike 专属 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性，和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。

出色支撑

内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。 泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。

优质鞋面

皮革与合成材质组合鞋面，塑就精致外观。

出众贴合

根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。 后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。

出众抓附

外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/金属银/铁灰/黑
  • 款式： HJ4504-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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退换货政策例外情况

更多信息

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