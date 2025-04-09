穿上特别版 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，以出众姿态迎接日常挑战。 佩斯利图案巧搭花卉元素，塑就简约利落风范，助你度过充满活力的午后时光。 添加 Nike 专属 Flyplate 技术， 让球鞋在你迈步时柔韧灵活，挥杆时却不失硬挺，令你既能舒适漫步，也能在打球时迅速起步，轻松驾驭多种地面。

显示颜色： 山峰白/樱粉/亮深红/黑

款式： HM6543-100