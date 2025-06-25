Nike Victory Tour 4

¥1,399

穿上这款特别版 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，精进赛场表现。 该鞋款从钢铁工业汲取设计灵感，采用金属色元素点缀与火焰色外底，让你在日常训练时秉持勤奋敬业精神。 Flyplate 技术令鞋款可随步伐灵活伸展，助你专注磨练球技。

挥杆迈步，自如切换

Nike 专属 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性，和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。

出色支撑

内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。 泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。

优质鞋面

皮革与合成材质组合鞋面，塑就精致外观。

出众贴合

根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。 后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。

出众抓附

外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。