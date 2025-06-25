Nike Victory Tour 4
男子高尔夫球鞋
¥1,399
穿上这款特别版 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，精进赛场表现。 该鞋款从钢铁工业汲取设计灵感，采用金属色元素点缀与火焰色外底，让你在日常训练时秉持勤奋敬业精神。 Flyplate 技术令鞋款可随步伐灵活伸展，助你专注磨练球技。
- 显示颜色： 山峰白/金属银/铁灰/黑
- 款式： HJ4504-100
Nike Victory Tour 4
¥1,399
穿上这款特别版 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，精进赛场表现。 该鞋款从钢铁工业汲取设计灵感，采用金属色元素点缀与火焰色外底，让你在日常训练时秉持勤奋敬业精神。 Flyplate 技术令鞋款可随步伐灵活伸展，助你专注磨练球技。
挥杆迈步，自如切换
Nike 专属 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性，和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。
出色支撑
内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。 泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。
优质鞋面
皮革与合成材质组合鞋面，塑就精致外观。
出众贴合
根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。 后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。
出众抓附
外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/金属银/铁灰/黑
- 款式： HJ4504-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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