Nike Victory Tour 4

¥1,399

穿上 Nike Victory Tour 4 男子高尔夫球鞋，畅快挥杆，引爆疾速。该鞋款从追求全速前进的赛车中汲取灵感，助力全速出击。Flyplate 技术，行走时柔韧灵活，挥杆时却不失硬挺，令你既能舒适漫步，也能在打球时迅速起步，轻松驾驭多种地面。

挥杆迈步，自如切换 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。 出色支撑 内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。 柔软鞋面 皮革与合成材质组合鞋面，塑就精致外观。 出众贴合 根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。 出众抓附 外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。