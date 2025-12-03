Nike Victory Tour 4

¥1,109 ¥1,299 14% 折让

高尔夫球运动可以简单归结为行走和挥杆两大要素。 Nike Victory Tour 4 男/女高尔夫球鞋（宽版）两者兼顾，正是你的理想选择。该鞋款搭载 Nike 专属 Flyplate 技术，匠心铸就经典之作。 碳纤维板设计，让球鞋在你迈步时柔韧灵活， 挥杆时却不失硬挺，令你既能舒适漫步，也能在打球时迅速起步，轻松驾驭多种地面。

挥杆迈步，自如切换 Nike 专属 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。 出色支撑 内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。 泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。 柔软鞋面 鞋面采用全粒面皮革，略带纹理效果。 出众贴合 根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。 后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。 出众抓地 外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。