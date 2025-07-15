Nike Victory Tour 4

¥1,399

Nike Victory Tour 4 男/女高尔夫球鞋的设计灵感源自 1457 年苏格兰国王发布的高尔夫禁令，以精致格调彰显不羁风范。 优质材料和金色元素装饰彰显不凡姿态，而柔韧灵活的 Flyplate 技术让你稳踞球场，展现无畏精神。 高尔夫，永不朽。

华贵气息 鞋面采用天然皮革搭配纹理元素，点缀哑光金色和做旧中性色调；华丽刺绣与优质金属色装饰相映成辉。 精心打磨的复古做旧工艺，可谓锦上添花。 挥杆迈步，自如切换 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。 出色支撑 泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。 出众贴合 根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。 出众抓地 外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造非凡抓地力。