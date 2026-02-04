 
Nike Victory Tour 4 BOA 男/女高尔夫球鞋 - 山峰白/庭蓝/金属银

Nike Victory Tour 4 BOA

男/女高尔夫球鞋

10% 折让

高尔夫球运动可以简单归结为行走和挥杆两大要素。Nike Victory Tour 4 BOA 男/女高尔夫球鞋两者兼顾，正是你的理想选择。该鞋款搭载可微调的 BOA Fit 系统，添加 Nike 专属 Flyplate 技术，匠心铸就经典之作。碳纤维板设计，让球鞋在你迈步时柔韧灵活，挥杆时却不失硬挺，令你既能舒适漫步，也能在打球时迅速起步，轻松驾驭多种地面。


  • 显示颜色： 山峰白/庭蓝/金属银
  • 款式： HM6545-102

Nike Victory Tour 4 BOA

匠心设计，舒适贴合

BOA Fit 系统采用优质材料匠心打造，运用简洁利落的微调旋钮，助你打造专属贴合度。

挥杆迈步，自如切换

Nike 专属 Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。

出色支撑

泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。

柔软鞋面

鞋面采用柔软全粒面皮革，略带纹理效果。

出众贴合

根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。

强劲抓地

外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。

产品细节

