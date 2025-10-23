Nike Vomero 16
女子公路跑步鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Vomero 16 女子公路跑步鞋搭载回弹出众的 Nike ZoomX 缓震泡绵，塑就活力十足的迈步体验，缔造跑步的理想之选。鞋面轻盈非凡，略带弹性，透气出众。想要获得恰到好处的支撑感受？设有中足板带和后跟夹，带来出色支撑效果。
- 显示颜色： 白色/白金色/活力宝蓝/火山红
- 款式： DA7698-101
Nike Vomero 16
¥1,099
Nike Vomero 16 女子公路跑步鞋搭载回弹出众的 Nike ZoomX 缓震泡绵，塑就活力十足的迈步体验，缔造跑步的理想之选。鞋面轻盈非凡，略带弹性，透气出众。想要获得恰到好处的支撑感受？设有中足板带和后跟夹，带来出色支撑效果。
稳固迈步
中足板带设计，为两侧打造出众支撑效果。与鞋带巧妙结合，帮助双足保持舒适稳固。后跟夹设计，让你在崎岖路面上也能稳固开跑。
酷爽非凡，助力畅跑
关键部位融入网眼设计，打造弹力体验和透气感受。
舒适迈步
Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，兼具出色的能量回馈表现，为双足营造出众体验，在足部落地到再次抬起过程中，缔造顺畅迈步体验。Nike ZoomX 泡绵结合前足 Zoom Air 缓震配置，打造出色回弹的迈步体验。
其他细节
- 橡胶外底搭配凸起纹路，铸就非凡抓地力
- 柔软鞋舌，舒适贴合
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/白金色/活力宝蓝/火山红
- 款式： DA7698-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。