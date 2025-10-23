 
Nike Vomero 16 女子公路跑步鞋搭载回弹出众的 Nike ZoomX 缓震泡绵，塑就活力十足的迈步体验，缔造跑步的理想之选。鞋面轻盈非凡，略带弹性，透气出众。想要获得恰到好处的支撑感受？设有中足板带和后跟夹，带来出色支撑效果。


  显示颜色： 白色/白金色/活力宝蓝/火山红
  款式： DA7698-101

Nike Vomero 16 女子公路跑步鞋搭载回弹出众的 Nike ZoomX 缓震泡绵，塑就活力十足的迈步体验，缔造跑步的理想之选。鞋面轻盈非凡，略带弹性，透气出众。想要获得恰到好处的支撑感受？设有中足板带和后跟夹，带来出色支撑效果。

稳固迈步

中足板带设计，为两侧打造出众支撑效果。与鞋带巧妙结合，帮助双足保持舒适稳固。后跟夹设计，让你在崎岖路面上也能稳固开跑。

酷爽非凡，助力畅跑

关键部位融入网眼设计，打造弹力体验和透气感受。

舒适迈步

Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，兼具出色的能量回馈表现，为双足营造出众体验，在足部落地到再次抬起过程中，缔造顺畅迈步体验。Nike ZoomX 泡绵结合前足 Zoom Air 缓震配置，打造出色回弹的迈步体验。

其他细节

  • 橡胶外底搭配凸起纹路，铸就非凡抓地力
  • 柔软鞋舌，舒适贴合

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/白金色/活力宝蓝/火山红
  • 款式： DA7698-101

