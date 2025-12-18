Nike Vomero 18
耐克小迈柔大童公路跑步鞋
Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童公路跑步鞋搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，营造舒适的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物鞋面，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。
- 显示颜色： 回声粉/亮深红/狂喜深红/黑
- 款式： HQ2157-600
Nike Vomero 18
焕新设计
中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，舒适缓震，助你加足马力一路畅跑。
精制网眼设计
轻盈织物鞋面融入网眼布细节，在跑步时带来出众透气性。
ReactX 回弹泡绵
中底搭载 ReactX 回弹泡绵，让你的迈步迸发满满活力。
抓地外底
外底搭配耐穿橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
柔软鞋舌
柔软鞋舌和里料，舒适贴合。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
