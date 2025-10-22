 
Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童公路跑步鞋 - 白色/珍珠灰/梦幻绿/乌紫

Nike Vomero 18

耐克小迈柔大童公路跑步鞋

¥849

Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童公路跑步鞋搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，营造舒适的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物鞋面，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 白色/珍珠灰/梦幻绿/乌紫
  • 款式： IM6706-150

Nike Vomero 18 耐克小迈柔大童公路跑步鞋搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，营造舒适的迈步体验，助力日常畅跑。轻盈织物鞋面，赋予双足出众透气性，助你保持干爽。

其他细节

  • 轻盈织物鞋面，在跑步时带来出众透气性
  • 中底搭载 ReactX 回弹泡绵，让你的迈步迸发满满活力
  • 外底搭配耐穿橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡
  • 柔软鞋舌和里料，舒适贴合

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
