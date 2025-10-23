Nike Vomero 18
耐克迈柔男子公路跑步鞋
11% 折让
- 显示颜色： 浅银/微黄绿/灰橄榄绿色/大学灰
- 款式： HM6803-002
Nike Vomero 18
11% 折让
双层泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。Nike Vomero 18 耐克迈柔男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
精制网眼设计
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
双密度中底
双密度中底设计，ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上。ReactX 泡绵能量回馈在前代 React 泡绵的基础上高出 13%，缔造舒适迈步体验。
外底橡胶贴片
外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
柔软里料
鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。
焕新设计
采用叠层泡绵中底设计，优质 ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，塑就出众舒适缓震效果。
产品细节
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
