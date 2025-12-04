防水技术结合出众缓震性能，助你在潮湿天气中畅享舒适迈步体验。Nike Vomero 18 GORE-TEX 耐克迈柔女子反光装饰防水公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，其上叠加轻盈 ZoomX 泡绵，缔造非凡舒适感受。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。

