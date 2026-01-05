Nike Vomero 18 GORE-TEX
耐克迈柔男子反光装饰公路跑步鞋
20% 折让
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HQ7001-001
出众缓震性能，助你畅享舒适迈步体验。
Nike Vomero 18 GORE-TEX 耐克迈柔男子反光装饰防水公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助你不惧雨天，自在畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，其上叠加轻盈 ZoomX 泡绵，缔造非凡舒适感受。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。
匠心鞋面
防水 GORE-TEX 里料结合织物鞋面，帮助双足保持干爽。
双密度中底
ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，缔造柔软舒适的迈步感受。
Storm-Tread 外底
Storm-Tread 外底提供可驾驭湿滑天气的强劲抓地力。
焕新设计
- 防水 GORE-TEX 材料结合织物鞋面。
- ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上。
- 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。
产品细节
- 鞋面融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 单鞋重量：约 329 克（男码 44 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
