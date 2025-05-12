Nike Vomero 5
耐克小迈柔大童运动鞋
¥619¥89931% 折让
上脚 Nike Vomero 5 大童运动鞋，畅享舒适缓震体验和醒目风范，助力开启新征程。足底柔软泡绵搭配网眼布、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众潮鞋。
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/貂棕/淡象牙白
- 款式： HV6009-111
Nike Vomero 5
¥619¥89931% 折让
上脚 Nike Vomero 5 大童运动鞋，畅享舒适缓震体验和醒目风范，助力开启新征程。足底柔软泡绵搭配网眼布、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众潮鞋。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，打造出众耐穿性
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/貂棕/淡象牙白
- 款式： HV6009-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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