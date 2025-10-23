Nike Waffle One (PS)

¥469

元年款灵感

一切源于 Nike 创始人的华夫饼模具，时至今日依然记忆犹新。Nike Waffle One (PS) 幼童运动童鞋采用经典华夫格外底，塑就强劲抓地力。柔软泡绵塑就轻盈缓震性能，网眼设计赋予稚嫩双足舒适透气感受，让小宝贝尽情畅玩。

强大抓地力，驾驭日常活动

橡胶外底铸就非凡抓地力，采用灵感源自华夫饼模具的经典华夫格底纹设计，该设计由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼于 20 世纪 70 年代初首次打造。

凉爽舒适

采用网眼布设计，塑就出色透气性；鞋头和后跟搭配翻毛皮覆面，缔造出众支撑力。

平稳迈步，畅动自如

塑料后跟夹设计，在跑步和玩耍时赋予稚嫩双足稳固感受。