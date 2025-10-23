Nike Waffle One (PS)
幼童运动童鞋
¥469
售罄：
此配色当前无货
一切源于 Nike 创始人的华夫饼模具，时至今日依然记忆犹新。Nike Waffle One (PS) 幼童运动童鞋采用经典华夫格外底，塑就强劲抓地力。柔软泡绵塑就轻盈缓震性能，网眼设计赋予稚嫩双足舒适透气感受，让小宝贝尽情畅玩。
- 显示颜色： 活力紫红/黑/椰奶色/大学金
- 款式： DC0480-600
元年款灵感
强大抓地力，驾驭日常活动
强大抓地力，驾驭日常活动
橡胶外底铸就非凡抓地力，采用灵感源自华夫饼模具的经典华夫格底纹设计，该设计由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼于 20 世纪 70 年代初首次打造。
凉爽舒适
采用网眼布设计，塑就出色透气性；鞋头和后跟搭配翻毛皮覆面，缔造出众支撑力。
平稳迈步，畅动自如
塑料后跟夹设计，在跑步和玩耍时赋予稚嫩双足稳固感受。
产品细节
- 经典鞋带
- 柔软泡绵，缓震出众
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
