 
Nike Waffle One 男子运动鞋 - 白色/浅骨色/黑/迷幻橙

Nike Waffle One

男子运动鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Waffle One 男子运动鞋焕新演绎 Waffle 系列经典鞋款，巧妙糅合 Nike 跑步传统元素和新颖创意巧思。耐固塑料后跟夹，营造活力外观；半透明网眼布混搭精美翻毛皮，助你自信迈入明媚夏日。中底采用经典楔型设计，改良版华夫格外底提供非凡支撑力和强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/迷幻橙
  • 款式： DA7995-103

Nike Waffle One

¥799

Waffle One，理想之选

Nike Waffle One 男子运动鞋焕新演绎 Waffle 系列经典鞋款，巧妙糅合 Nike 跑步传统元素和新颖创意巧思。耐固塑料后跟夹，营造活力外观；半透明网眼布混搭精美翻毛皮，助你自信迈入明媚夏日。中底采用经典楔型设计，改良版华夫格外底提供非凡支撑力和强劲抓地力。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，为鞋款增添层次感和纹理质感，具备出色透气性
  • 中底设计沿袭 Waffle 系列经典楔形样式，缔造柔软缓震迈步体验
  • TPU 后跟夹营造动感外观，带来出色支撑效果的同时，为鞋款注入满满活力；锯齿形缝线设计兼具 DIY 别致魅力和都市前卫感
  • 改良版橡胶华夫格外底结合模压凸起纹路塑就出众支撑力、抓地力和耐穿性
  • 低帮鞋口采用柔软的边缘设计，营造利落外观和舒适感受

产品细节

  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/迷幻橙
  • 款式： DA7995-103

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。