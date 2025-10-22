Nike Waffle One
男子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Waffle One 男子运动鞋焕新演绎 Waffle 系列经典鞋款，巧妙糅合 Nike 跑步传统元素和新颖创意巧思。耐固塑料后跟夹，营造活力外观；半透明网眼布混搭精美翻毛皮，助你自信迈入明媚夏日。中底采用经典楔型设计，改良版华夫格外底提供非凡支撑力和强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/迷幻橙
- 款式： DA7995-103
Nike Waffle One
¥799
Waffle One，理想之选
Nike Waffle One 男子运动鞋焕新演绎 Waffle 系列经典鞋款，巧妙糅合 Nike 跑步传统元素和新颖创意巧思。耐固塑料后跟夹，营造活力外观；半透明网眼布混搭精美翻毛皮，助你自信迈入明媚夏日。中底采用经典楔型设计，改良版华夫格外底提供非凡支撑力和强劲抓地力。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，为鞋款增添层次感和纹理质感，具备出色透气性
- 中底设计沿袭 Waffle 系列经典楔形样式，缔造柔软缓震迈步体验
- TPU 后跟夹营造动感外观，带来出色支撑效果的同时，为鞋款注入满满活力；锯齿形缝线设计兼具 DIY 别致魅力和都市前卫感
- 改良版橡胶华夫格外底结合模压凸起纹路塑就出众支撑力、抓地力和耐穿性
- 低帮鞋口采用柔软的边缘设计，营造利落外观和舒适感受
产品细节
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/迷幻橙
- 款式： DA7995-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。