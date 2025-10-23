穿上 Nike Waffle One NN 女子运动鞋，赋予你舒适脚感。该鞋款将经典田径美学、绗缝鞋面和鞋舌起绒衬里融为一体，让你在寒冬也能畅享从容舒适的迈步体验。橡胶外底斑点由 Nike Grind 制成，其原材料为生产制造过程中产生的边角料。按重量计算，该鞋款至少采用 20% 的再生材料。

显示颜色： 油绿/帆白/釉粉/红杉绿

款式： DO4661-331