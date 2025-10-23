 
穿上 Nike Waffle One NN 女子运动鞋，赋予你舒适脚感。该鞋款将经典田径美学、绗缝鞋面和鞋舌起绒衬里融为一体，让你在寒冬也能畅享从容舒适的迈步体验。橡胶外底斑点由 Nike Grind 制成，其原材料为生产制造过程中产生的边角料。按重量计算，该鞋款至少采用 20% 的再生材料。


严寒冬日，舒适出众

穿上 Nike Waffle One NN 女子运动鞋，赋予你舒适脚感。该鞋款将经典田径美学、绗缝鞋面和鞋舌起绒衬里融为一体，让你在寒冬也能畅享从容舒适的迈步体验。橡胶外底斑点由 Nike Grind 制成，其原材料为生产制造过程中产生的边角料。按重量计算，该鞋款至少采用 20% 的再生材料。

其他细节

  • 绗缝细节塑就出众外观，还可搭配你挚爱的蓬松夹克
  • 鞋舌添加起绒里料，温暖舒适，质感柔软
  • 中底设计沿袭 Waffle 系列经典楔形样式，缔造柔软缓震迈步体验
  • TPU 后跟夹，有效提升支撑力并注入活力感，塑就动感外观
  • 经典橡胶华夫格外底采用焕新设计，模压凸起纹路塑就出众支撑力、抓地力和耐穿性

产品细节

  • 织物鞋面
  • 低帮鞋口搭配柔软边缘
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
