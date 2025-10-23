Nike Waffle One NN
女子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Waffle One NN 女子运动鞋，赋予你舒适脚感。该鞋款将经典田径美学、绗缝鞋面和鞋舌起绒衬里融为一体，让你在寒冬也能畅享从容舒适的迈步体验。橡胶外底斑点由 Nike Grind 制成，其原材料为生产制造过程中产生的边角料。按重量计算，该鞋款至少采用 20% 的再生材料。
- 显示颜色： 油绿/帆白/釉粉/红杉绿
- 款式： DO4661-331
Nike Waffle One NN
¥849
严寒冬日，舒适出众
穿上 Nike Waffle One NN 女子运动鞋，赋予你舒适脚感。该鞋款将经典田径美学、绗缝鞋面和鞋舌起绒衬里融为一体，让你在寒冬也能畅享从容舒适的迈步体验。橡胶外底斑点由 Nike Grind 制成，其原材料为生产制造过程中产生的边角料。按重量计算，该鞋款至少采用 20% 的再生材料。
其他细节
- 绗缝细节塑就出众外观，还可搭配你挚爱的蓬松夹克
- 鞋舌添加起绒里料，温暖舒适，质感柔软
- 中底设计沿袭 Waffle 系列经典楔形样式，缔造柔软缓震迈步体验
- TPU 后跟夹，有效提升支撑力并注入活力感，塑就动感外观
- 经典橡胶华夫格外底采用焕新设计，模压凸起纹路塑就出众支撑力、抓地力和耐穿性
产品细节
- 织物鞋面
- 低帮鞋口搭配柔软边缘
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 油绿/帆白/釉粉/红杉绿
- 款式： DO4661-331
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。