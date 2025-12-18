 
Nike Whimsy 婴童冬季款仿羊羔绒夹克 - 砂岩灰粉

Nike

Whimsy 婴童冬季款仿羊羔绒夹克

10% 折让

Nike Whimsy 婴童冬季款仿羊羔绒夹克采用柔软仿羊羔绒面料和风帽设计，饰有别致贴片和刺绣标志，缔造出众包覆效果，令小宝贝尽享冬日奇趣。全长拉链开襟设计，便于叠搭；落肩设计，轻松自在。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉
  • 款式： IQ9936-667

产品细节

  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 手洗
